زوجة الشهيد حازم أسامة لـ"الفجر": ابتهجنا بإعدام الإرهابي "المسماري"

أكدت زوجة الرائد حازم أسامة محمد أبوالمعاطي، الذي استشهد في حادث الواحات، في تصريحات إلى بوابة الفجر، إن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، أمس السبت يعد أمرا رائعًا جدا وأحدث البهجة في نفوسهم جميعا معقبة: "النهاردة بس زوجي ارتاح في تربته".





وأضافت: "زوجي كان يعشق تراب مصر، ودائما يرى زملائه في سيناء يستشهدون، وكان حريصًا على استكمال المهمة من أجل تطهير البلد من الإرهاب"، مؤكده أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل القضاء على الإرهاب في كامل بقاع مصر.



