ياسمين الخطيب تشارك صورة لها برفقة محمد صلاح





شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة من السنة الماضية مع الفرعون المصري صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة برفقة فخر العرب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كما علقت قائلة: "الصورة من السنة الماضية مع الفرعون المصري محمد صلاح".يشار إلى أن محمد صلاح حصل علي الدوري الانجليزي لقدم القدم حيث توج فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بطلا للدورى الإنجليزى رسميا بعد غياب 30 عاما، حيث جاء تتويج رفاق الفرعون المصرى باللقب عقب خسارة منافسة مانشستر سيتى أمام تشيلسى أول أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة 31 من البريميرليج.يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015 .