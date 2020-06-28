ياسمين الخطيب تشارك صورة لها برفقة محمد صلاح

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة من السنة الماضية مع الفرعون المصري صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة برفقة فخر العرب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كما علقت قائلة: "الصورة من السنة الماضية مع الفرعون المصري محمد صلاح".

يشار إلى أن محمد صلاح حصل علي الدوري الانجليزي لقدم القدم حيث توج فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بطلا للدورى الإنجليزى رسميا بعد غياب 30 عاما، حيث جاء تتويج رفاق الفرعون المصرى باللقب عقب خسارة منافسة مانشستر سيتى أمام تشيلسى أول أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة 31 من البريميرليج.

يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015 .

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!