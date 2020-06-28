زوجة الشهيد أحمد فايز لـ"الفجر": إعدام "المسماري" انتصار لشهداء مصر

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:33 ص
الشهيد أحمد فايز
الشهيد أحمد فايز
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
قالت زوجة الشهيد العقيد أحمد فايز، الذي استشهد في حادث الواحات، في تصريحات إلى "الفجر" إن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات يعد انتصارا لكل شهداء مصر.

وأضافت: "أننا نشعر بالسعادة مع كل إنجاز بتحققه مصر في مجال القضاء على الإرهاب، ومع كل إعدام إرهابي بشعر بأن زوجي حقه رجع".

وأشارت زوجة الشهيد العقيد أحمد فايز، إلى أن الجيش المصري دائما ما يقدم أثمن الهدايا في التضحيات من أجل البلد، وأنا سعيدة جدا بإعدام المسماري لأن إعدامه يعطي درسًا قويا لكل خائن بان مصيره الإعدام".

إعدام المسماري
نُفذ صباح السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.

ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.

والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتلقى "المسماري"، تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

احتجاز الحايس
كما شارك المسماري في خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على تبديله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.

سرقة بالإكراه
كما تلحقه تهم السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.

أسلحة نارية
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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