زوجة الشهيد أحمد فايز لـ"الفجر": إعدام "المسماري" انتصار لشهداء مصر

قالت زوجة الشهيد العقيد أحمد فايز، الذي استشهد في حادث الواحات، في تصريحات إلى "الفجر" إن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات يعد انتصارا لكل شهداء مصر.





وأضافت: "أننا نشعر بالسعادة مع كل إنجاز بتحققه مصر في مجال القضاء على الإرهاب، ومع كل إعدام إرهابي بشعر بأن زوجي حقه رجع".





وأشارت زوجة الشهيد العقيد أحمد فايز، إلى أن الجيش المصري دائما ما يقدم أثمن الهدايا في التضحيات من أجل البلد، وأنا سعيدة جدا بإعدام المسماري لأن إعدامه يعطي درسًا قويا لكل خائن بان مصيره الإعدام".





