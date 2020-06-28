كريم الحسيني يروج لمسلسله الجديد "كوكب زحل"

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

روج الفنان كريم الحسيني، لمسلسله الجديد "كوكب زوحل"، حيث نشر بوسترًا المسلسل، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتصدّر كريم البوستر هو وبيومي فؤاد: "كوكب زوحل يوميًا عليى يوتيوب".

مسلسل "كوكب زوحل" وهو مسلسل إذاعي ، ويضم الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان رامي الطنباري والفنان نضال الشافعي وطارق الإبياري.

وتدور فكرة المسلسل في عام 2084 حول مدرس يكره التطبيل والمحسوبية، وقرر أن يأخذ بعض الناس الذين يشبهونه ويتجه لكوكب زحل وهنا تبدأ المفاجأت.

ومسلسل "كوكب زوحل" سيناريو وحوار شيرين الشافعي، موسيقي محمود أبو زيد، وإخراج كريم الحسيني.

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