تداول منشور لوالد خطيبة حسن شاكوش يعلن خلاله انفصالهما (صورة)

وقال والد الفتاة خلال المنشور: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".

كان شاكوش احتفل، مؤخرًا بخطبته على فتاة خارج الوسط الفني، واقتصر الحفل على عدد محدود من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.