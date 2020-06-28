تداول منشور لوالد خطيبة حسن شاكوش يعلن خلاله انفصالهما (صورة)

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تظهر خلاله خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بصحبة والدها وذلك بعد أنباء انفصالهما.

وقال والد الفتاة خلال المنشور: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".

كان  شاكوش احتفل، مؤخرًا بخطبته على فتاة خارج الوسط الفني، واقتصر الحفل على عدد محدود من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.

تداول منشور لوالد خطيبة حسن شاكوش يعلن خلاله انفصالهما (صورة)
تداول منشور لوالد خطيبة حسن شاكوش يعلن خلاله انفصالهما (صورة)

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