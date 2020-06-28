سمية الخشاب تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها









ووضعت الخشاب، ميكب هادئ وجذاب متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت بالصورة امام سيارة حمراءز، بإطلالة جذابة مرتديه فستان قط طويل باللون البيچ ، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.