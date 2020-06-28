تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:42 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
علي ماهر حلمي


بدأت الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة قوية جمعت بين نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه أمام نظيره نادي والفرهامبتون وانتهت بفوز الأخير بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

ويواجه اليوم الأحد نادي واتفورد نظيره نادي ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة واتفورد ضد ساوثهامبتون:

1- ليفربول 86 نقطة.
2- مانشستر سيتي 63 نقطة.
3- ليستر سيتي 55 نقطة.
4- وولفرهامبتون واندررز 52 نقطة.
5- تشيلسي 51 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 49 نقطة.
7- توتنهام 45 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
9- كريستال بالاس 42 نقطة.
10- إيفرتون 41 نقطة.
11- أرسنال 40 نقطة.
12- بيرنلي 39 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.
14- ساوثهامبتون 37 نقطة.
15- برايتون 33 نقطة.
16- واتفورد 28 نقطة.
17- وست هام يونايتد 27 نقطة.
18- بورنموث 27 نقطة.
19- أستون فيلا 27 نقطة.
20- نوريتش سيتي 31 نقطة.

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