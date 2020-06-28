طارق يحيى يكشف إصابة مهاجم الزمالك بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:38 ص
الزمالك
الزمالك
علي نبوي


تحدث طارق يحيى المذيع بقناة الزمالك وظهير الأبيض السابق عن إصابة باسم مرسى مهاجم القلعة البيضاء سابقا ولاعب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

تصريحات طارق يحيى حول إصابة باسم مرسى

وأعلن طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، إصابة باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وقال مذيع قناة الزمالك خلال تصريحاته تلفزيونية: "باسم مرسي تعرض للإصابة بكورونا رغم أنه لم تظهر عليه أي أعراض".

وأوضح طارق يحيى أن نتيجة المسحة الخاصة بمهاجم الزمالك السابق ظهرت بالفعل لتؤكد إصابة الاعب بالوباء العالمي.

من جانبه نشر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق والإعلامي بقناة "أون تايم سبورتس" تغريدة عبر تويتر، تمنى خلالها سرعة الشفاء لباسم مرسي.

وفي سياق متصل كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي في تصريحات صحفية عن أن ناديه ينتظر وصول النتيجة الرسمية من جانب اتحاد الكرة بعد خضوع جميع اللاعبين للمسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن العديد من أندية الدوري المصري شهدت عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد، على رأسها محمد عواد حارس الزمالك بجانب أحد لاعبي الاتحاد السكندري ولاعبين في إنبي و3 لاعبين في طنطا ولاعب في نادي أسوان وآخر في وادي دجلة.

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