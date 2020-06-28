تعليق مفاجئ من نجم مانشستر سيتي بمناسبة فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي









علق البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على فوز نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتصريحات مفاجأة.





وكان الريدز قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يومين للمرة التاسعة عشر في تاريخه منذ غياب اللقب عن الفريق لمدة 30 عام وذلك عقب خسارة مانشستر سيتي على يد تشيلسي بهدفين مقابل هدف.





وقال دي بروين في تصريحات صحفية تعليقا على فوز ليفربول بالدوري: "دائما تشعر بخيبة أمل عندما تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون بما يكفي للقول إن ليفربول كان الأفضل خلال هذا العام".





وأكمل كيفين حديثه: "أعتقد أننا نقدم عملا جيدا، مقارنة بالعديد من الفرق الأخرى".

وأضاف: "ما زلنا نحتل المركز الثاني، وهو ما يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، أعتقد أننا لا نزال نحظى بفرص كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال".





وتابع: " تخيلوا أننا فزنا باللقبين، سيكون هذا موسما مذهلا بالنسبة لنا. لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله ونتطلع إليه. لا وقت لدينا للإحباط".



