أنغام تعلن التعاون مع تركي آل الشيخ في عمل جديد.. وتوجه له رسالة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:18 ص
أنغام وتركي آل الشيخ
أنغام وتركي آل الشيخ
أعلنت الفنانة أنغام، عن عمل جديد مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتبت "أنغام"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله".

وفي وقت سابق، حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا إليه راجعون ... وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :"وأطلب من الجميع أقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر".

وتابع مالك نادي ألميريا :"وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة ... هذا الباب أتقفل بالضبّة والمفتاح".

وأتم آل الشيخ كلماته قائلًا :" وختاماً أذكر الآية الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أحوكم".
أنغام تعلن التعاون مع تركي آل الشيخ في عمل جديد.. وتوجه له رسالة
أنغام تعلن التعاون مع تركي آل الشيخ في عمل جديد.. وتوجه له رسالة

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