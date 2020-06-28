بإطلالة صيفية.. هاجر أحمد تخطف الانظار في أحدث ظهور لها أمام البحر

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة هاجر، أحمد جمهورها بصورة جديدة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر من أمام البحر ، جميلة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض ، وكان شعرها منسدلا، وضاعفت جمالها بوضع مكيف خفيف فزادها جمالا، ولم تعلق على الصورة بشئ .

وتفاعل الكثير من متابعيها متغزلين بها وتباينت التعليقات 'قمة الجمال ، قمر يا جوجو ' وغيرها من التعليقات.

يعد مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع أخر أعمال هاجر أحمد ، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين وتامر هاشم ورمزي لنير وأحمد كرارة

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