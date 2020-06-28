بإطلالة صيفية.. هاجر أحمد تخطف الانظار في أحدث ظهور لها أمام البحر
الأحد 28/يونيو/2020 - 02:21 ص
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة هاجر، أحمد جمهورها بصورة جديدة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هاجر من أمام البحر ، جميلة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض ، وكان شعرها منسدلا، وضاعفت جمالها بوضع مكيف خفيف فزادها جمالا، ولم تعلق على الصورة بشئ .
وتفاعل الكثير من متابعيها متغزلين بها وتباينت التعليقات 'قمة الجمال ، قمر يا جوجو ' وغيرها من التعليقات.
يعد مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع أخر أعمال هاجر أحمد ، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين وتامر هاشم ورمزي لنير وأحمد كرارة
وظهرت هاجر من أمام البحر ، جميلة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض ، وكان شعرها منسدلا، وضاعفت جمالها بوضع مكيف خفيف فزادها جمالا، ولم تعلق على الصورة بشئ .
وتفاعل الكثير من متابعيها متغزلين بها وتباينت التعليقات 'قمة الجمال ، قمر يا جوجو ' وغيرها من التعليقات.
يعد مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع أخر أعمال هاجر أحمد ، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين وتامر هاشم ورمزي لنير وأحمد كرارة