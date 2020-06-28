تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم السبت

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:03 ص
ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما
غدير أحمد


أقيم مساء أمس أربعة مباريات من ضمن منافسات الجولة ال32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم والذي يتواجد فريق برشلونة فر صدارته فى الوقت الحالى.




يظل الصراع مشتعل بين هدافي الدوري الإسباني، حيث يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الصدارة الترتيب برصيد 21 هدفًا، ولم يستطع التسجيل في مباراة أمس أمام فريق سيلتا فيجو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.



و في المركز الثاني صاحب ال 17 هدف مهاجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما.




و قد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم السابق بلقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفً خلال المسابقة.



وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-



1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4- لوكاس بيريز.. 11 هدفًا

5- لويس سواريز .. 11 هدفًا

6- روجر مارتي .. 11 هدفًا

7- أوكامبوس .. 11 هدفًا

8- ياجو أسباس.. 11 هدفًا

9- راؤول جارسيا .. 10 أهداف

10- أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

أول تعليق لنقيب الممثلين على أزمة يوسف الشريف بعد تصريح "أرفض ملامسة الفنانات"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!