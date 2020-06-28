دي بروين يعترف بأفضلية ليفربول بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:01 ص
دي بروين
دي بروين
عبد القادر عرابي

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأفضلية ليفربول خلال مشوار البرمييرليج هذا الموسم، بعد تتويجد الريدز باللقب التاسع عشر.

وكان ليفربول قد حسم اللقب يوم الخيس الماضي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة 31 من عمر البطولة.

وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس" في تصريحات صحفية: "باعتقادي أننا نقوم بعملٍ جيد خلال الموسم الحالي، بالمقارنة بالفرق الأخرى".
وواصل: "نحتل المركز الثاني، أي أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، وأمامنا تحديين كبيرين، هما كأس الإتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

واستطرد: "إذا حققنا اللقبين سيكون أمراً مذهلاً، لا يزال أمامنا عدة أهداف هامة، ولن ننظر للخلف".
وأتم: "ليفربول كان الأفضل لا شك، لكن دوماً نشعر بخيبة أمل في حالة الإخفاق".

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نيوكاسل يونايتد مساء الغد الأحد، في الدور ربع النهائي، في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

كما سيواجه الفريق نادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء ذهاب ثمن النهائي بينهما في مدريد، بفوز السيتي بنتيجة 2-1.


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