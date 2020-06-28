بعد تصريحه بعدم تقديم مشاهد ساخنة.. محمد أنور يدعم يوسف الشريف بهذه الكلمات





دعم النجم محمد أنور الفنان يوسف الشريف بعد الضجة التي حدثت معه بعد تصريحاته مع الإعلامي رامي راضون.حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق علي الصورة قائلًا: "ايه كل الهري والكلام الفاضي اللي حصلت عشان الراجل ده إنه عنده مبدأ معين وضد المشاهد الساخنة لأنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عايز يغضبه وهو شغال بالمبدأ من أكثر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع ، وإنه هو مش ضد عكس كده ولا شايف نفسه أكثر احتراما من حد.وتابع : فجأة كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالوا إخوان وناس قالوا روح حجب مراتك الأول ، وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد قديمة وهو بيحضن فيها ايام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة ذوق في موضوع طرحه الراجل بكل احترام وقال فيه ممثلين كتير مثله مش بيحبوا يعملوا ده أو ندموا علي أعمال قدموها في البداية ، وبعدين شافوه إنه مينفعش يعمل كده تاني.وأنهي كلامه قائلًا: "وعلي فكرة هو صح والله العظيم ونفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت إن عملتها ، ونفسي ربنا يسامحني عليها ، أفتكر لما تموت وإنت سايب صدقة جارية تنفعك في قبرك وتزود حساناتك ، ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يزود سيئاتك".يشار أن الفنان يوسف الشريف قد صرح أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.يشار إلى أن يوسف الشريف آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.قصة "النهاية"تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.