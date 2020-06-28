محافظ سوهاج عن هدم العقار المخالف: يؤذي جميع المواطنين (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:45 ص
العقار المخالف
العقار المخالف
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تعليقا على هدم عقار مخالف مكونا من 11 طابق على مساحة 500 متر بسوهاج، إن "هناك 10 قرارات إزالة لهذا العقار ولكنها لم تنفذ"، لافتًا إلى أن صاحب هذا العقار استغل الانفلات الأمني في 2011، وبناه".

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إلى أن هذا العقار أقيم على أراضي زراعية، خارج الحيز العمراني، ومتعدي على حرم الطريق "القاهرة –أسوان"، ولم يكن هناك أي طريقة للتصالح مع هذا العقار، معقبًا: "هذا العقار يؤذي محافظة كاملة، لأنه أقيم على حرم الطريق".

ولفت محافظ سوهاج، إلى أن صاحب هذا العقار لم يقدم على طلب ترخيص، لافتًا إلى أن هذا البرج أساساته ضعيفة، معقبًا:"نحن أمام برج كارتوني"

هذا، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وقد أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة في بعض المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بسوهاج، استعداداتها لإزالة برج مخالف مكون من ١١ طابقًا مقام على أراضي أملاك الدولة بمدينة جرجا، جنوبي المحافظة، غدًا السبت.

ومن أبرز المعلومات عن العقار المخالف:
١ – العقار بني منذ عام ٢٠١١.

٢ - مقام على مساحة حوالي ٤٣٥ مترًا، فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي ٥٢٠ مترًا، بسبب البروز.

٣ - مكون من ١١ طابقًا، كامل التشطيب.

٤ - صادر للعقار ١٤ قرار إزالة.

٥ - قرارات الإزالة الصادرة للعقار باسم شخص متهم في قضية تزوير.

٦ - جهة ولاية الأرض المقام عليها العقار المخالف هي الهيئة العامة للطرق.

٧ - الموظفين المدانين بسبب العقار المخالف ١٧ موظفًا، بينهم مديرين إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا "مفصولين"، مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية "محبوس"، ١٤ موظف من إدارات مختلفة "محالين للمحاكمة التأديبية".

٨ - يقوم على عملية إزالة العقار شركة خاصة جرى استدعائها من محافظة بالوجه البحري، بسبب ارتفاع العقار، ويتحمل تكلفة الإزالة صاحب المخالفة.

٩ - أول مرة على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج يزال عقار مخالف بهذا الارتفاع.

١٠ - الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج تسلمت العقار المخالف، المقرر إزالته غدًا السبت بحضور محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقي، مدير أمن المحافظة، اللواء حسن محمود، وفرضت طوقًا أمنيًا حوله، وجرى فصل بعض المرافق التي جرى توصيلها للعقار.

١١ - كانت هناك مفاوضات من جانب مُلاك العقار ومحافظ سوهاج الحالي، والمحافظين السابقين عليه، لمنع إزالة المبنى بالصورة التي ترتضيها المحافظة، لكنها باءت جميعها بالفشل، مؤكدين أن القانون يطبق على الجميع، وأن العقار صادر له قرارات إزالة ولابد من تنفيذها، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

١٢ - البرج مُقام من الجهة الشرقية للطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" بمدخل مدينة جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.

13 - يضم محلات تجارية ووحدات سكنية.

14 – يضم وحدات إدارية وعيادات أطباء.

15 – العقار غير مأهول بالسكان.

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