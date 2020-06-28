بعد أزمة تصريحاته.. كريم فهمي: يوسف الشريف مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم"

ونشر كريم فهمي صورة لزميله يزسف الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي الصورة قائلاً: طالراجل ده أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم".



وقد صرح الفنان يوسف الشريف أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.



يشار أن يوسف الشريف آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.



وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.



قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.















دعم النجم كريم فهمي الفنان يوسف الشريف بعد الضجة التي حدثت معه بعد تصريحاته عن عدم ملامسة الفنانات مع الإعلامي رامي راضون.