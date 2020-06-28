بعد أزمة تصريحاته.. كريم فهمي: يوسف الشريف مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم"

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
دعم النجم كريم فهمي الفنان يوسف الشريف بعد الضجة التي حدثت معه بعد تصريحاته عن عدم ملامسة الفنانات مع الإعلامي رامي راضون.

ونشر كريم فهمي صورة لزميله يزسف الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلاً: طالراجل ده أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم".

وقد صرح الفنان يوسف الشريف أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.

يشار أن يوسف الشريف آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.

وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لنقيب الممثلين على أزمة يوسف الشريف بعد تصريح "أرفض ملامسة الفنانات"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!