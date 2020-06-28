أحمد الشيخ يريد تحديد مصيره مع الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:31 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
عبد القادر عرابي


طالب أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، من لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهاز الكرة، تحديد موقفه النهائي من الإستمرار مع الفريق من عدمه، في ظل العروض التي يمتلكها اللاعب.

ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية، على رأسها فريق بيراميدز، وفريقه السابق مصر المقاصة، والتي تريد التعقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، فإن الشيخ طالب رسمياً بحسم مصيره مع الفريق، سواء بالبقاء أو البيع النهائي أو الإعارة.
وأكدت المصدر، أن اللاعب يمتلك عدة عروض محلية وخارجية، إلا أنه أجل البت في تلك العروض، انتظاراتً لما ستسفر عنه مفاوضاته مع الأهلي.
وأثيرت عدة شكوك حول وضعية أحمد الشيخ لدى الفريق الأحمر، في الأنباء القوية التي تشير لاقتراب الأهلي من ضم طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب.
وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاماً 15 مباراة هذا الموسم مع الأهلي بجميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، خلال 986 دقيقة لعب.

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