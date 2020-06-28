تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:27 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
غدير أحمد

أقيمت مساء أمس أربعة مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة ال32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني والذي يتصدره فريق برشلونة بشكل مؤقت.


 

يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وذالك بشكل مؤقتًا، فريق برشلونة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي ريال مدريد، صاحب المركز الثانية.



وسقط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين مساء أمس السبت مع فريق سيلتا فيجو في ظل المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بالايدوس.





وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مبارايات اليوم كالتالى:-


1- برشلونة 69 نقطة.

2- ريال مدريد 68 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

4- إشبيلية 54 نقطة.

5- خيتافي 49 نقطة.

6- فياريال 48 نقطة.

7- ريال سوسيداد 47 نقطة.

8- فالنسيا 46 نقطة.

9- أتلتيك بيلباو 45 نقطة.

10- غرناطة 43 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- ليفانتي 38 نقطة.

13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

14- ريال بيتيس 37 نقطة.

15- بلد الوليد 35 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس.

سيلتا فيجو 34 نقطة.

17- إيبار 29 نقطة.

18- ريال مايوركا 26 نقطة.

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة. 

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