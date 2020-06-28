رغم انتصارات ريال مدريد.. زيدان يبدي استيائه من لاعبيه قبل مواجهة إسبانيول









أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن عدم رضائه عن مستوى الفريق، على الرغم من سلسلة الانتصارات الذي صنعها فريقه خلال الفترة الأخيرة.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه إسبانيول، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





وأكد زيدان، في تصريحات صحفية أنه كان يعلم أن هناك 11 مباراة نهائية تنتظره، والآن تتبقى 7 مواجهات فقط، استطاع تحقيق الفوز في 4 منها، ومن وجهة نظره أن هذا لا يغير أي شيء، مشيرا إلى أنه عليهم مواصلة الانتصارات.





وتابع: "إسبانيول سيصعب علينا المهمة، خاصة أنهم يحتاجون إلى نقاط المباراة بشكل كبير، وستكون المباراة تشبه النهائي، ويجب أن نلعب على أكمل وجه".



