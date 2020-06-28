بصورة من داخل طائرة.. نداء شرارة: "أريد أن أسافر"





تحرص المطربة الشابة نداء شرارة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت نداء شرارة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مشرقة حيث اعتمدت على ألوان مبهجة وملابس كاجوال من داخل طائرة.وعلقت على الصورة قائلة: "أريد أن أسافر.. أعتذر لنفسي عن كل مرة تذمرت فيها من السفر، أعتذر للطيران بشكل عام، هذه الصورة من رحلتي في دبي 18/12/2019 شو كنتي سنة حلوة ولطيفة".نبذة عن نداء شرارةمغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.