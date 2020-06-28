زيدان: لهذا السبب صلاح أفضل منى وعمرو زكي لم يتأقلم فى الاحتراف









قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن محمد صلاح حالياً يلعب مع أقوي فريق في العالم وهو هداف هذا الفريق .





وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " مقلتش أنا أفضل من صلاح وقلت إن كلوب قال لي لو كنت بنفس إلتزام صلاح كنت وصلت لمرحلة تانية خالص".





وتابع: "كنت سأحقق نجاحات كبيرة، ربما أكثر من التي حققها محمد صلاح ولكن إذا كنت ملتزمًا خارج الملعب أكثر من ذلك ولو عاد بي الزمن لأصبحت أكثر تركيزاً وإلتزاما في الملعب وخارجه".





وأضاف: "أجريت عمليات جراحة للرباط الصليبي مرتين والغضروف أربع مرات وأعتقد أن ذلك أثر على مستوايي بشكل كبير".



