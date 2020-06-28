محمد فؤاد يشعل إنستجرام في أحدث ظهور أمام البحر





وحظيت الصورة بإعجاب الكثير من الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية ومن أبرزها " منور يا فؤش".



في سياق منفصل انتهى محمد فؤاد من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته ولم يكشف عن اسمها بعد, ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.



والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.

شارك النجم محمد فؤاد، متابعيه صورة جديدة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"وظهر فواد بالصورة من أمام البحر مرتدي زي باللون الأبييض، فيما لم يكتب أي تعليق علي الصورة.