السبكي يعلن انضمام بيومي فؤاد لأبطال "قمر 14"





أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاونه مع الفنان بيومي فؤاد من خلال فيلم جديد يحمل اسم "قمر 14".ونشر السبكي صورة له على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو برفقة الفنان بيومي فؤاد وعلق عليها قائلآ: "فيلم " بيومي فؤاد في قمر 14" ."قمر 14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.مسلسل "خيانة عهد" يعد آخر أعمال بيومي فؤاد وتم عرضه في موسم رمضان الماضي ، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.