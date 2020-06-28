محمد زيدان: يورجن كلوب الأب الروحي لـ محمد صلاح

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح


كشف محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني ونادى بوروسيا دورتموند الالماني السابق عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بشأن محمد صلاح.

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول.

وتابع: "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد إنضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله".

وأضاف: "محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".

وقال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية.

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة".

وتابع: " راض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".

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