موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الأسباني









يستضيف نادى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل نظيره نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين نادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.



