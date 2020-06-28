سعفان الصغير يكشف موقف باهر المحمدى فى الإسماعيلي وعن اتصاله بعواد

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:59 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد جمال


قال سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد عواد، حارس نادي الزمالك، من أجل الإطمئنان على سلامته بعد الإصابة بفيروس كورونا، رغم الخلافات بينهما. 

وأكد الصغير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نحدد موعد عودة التدريبات حتى الآن، وننتظر فقط للخضوع لفحص فيروس كورونا"

وعن عودة محمد صبحي، أوضح: "الإسماعيلي يمتلك حراس جيدين ولا نحتاج لعودة محمد صبحي مرة أخرى"

وكشف سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موقف باهر المحمدي، مدافع قلعة الدروايش من مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك.


وأكد الصغير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وقراره النهائي في هذا الصدد".

وتابع: "باهر المحمدي لو لم يتلقى عروض أوروبية سيستمر في الإسماعيلي"

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