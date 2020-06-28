إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 2.5 مليون حالة

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 2.5 مليون حالة إصابة.



وفي وقت سابق، كشف إحصاء "worldometers"، أمس السبت، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 10 ملايين مصاب حول العالم.



وأوضحت الإحصائية أن عدد الإصابات في جميع دول العالم وصل إلى 10،052،539 شخص، وأرتفع عدد الوفيات ليكسر حاجز الـ 500 ألف حالة، وأنه تم شفاء أكثر من 5،426 مليون شخص حتي الآن.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة الأعلى أصابات ووفيات مسجلة "127.986 حالة وفاة، ومليونين و582.996 حالة إصابة".



وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 56.197 حالة وفاة، ومليون 284.214 حالة إصابة.



وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627.646 حالة إصابة، و8.969 حالة وفاة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.