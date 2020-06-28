بعد تعرضه للتنمر.. كريم فهمي يدعم عبد الرحمن وحيد بطل الجمهورية في الجري

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان كريم فهمي، صورة تجمعه بعبد الرحمن وحيد بطل العالم بالجري، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب فهمي تعليقا على الصورة قائلا : "نورتني يا صاحبي"، وذلك بعد تعرض عبد الرحمن وحيد للتنمر من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"  كان آخر أعمال كريم الدرامية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى،محمد ثروت، أحمد فتحي.

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