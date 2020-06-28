"الأوقاف": الشعب المصري التزم بالإجراءات الاحترازية في المساجد

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:45 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاه الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أعدت خطة لإحكام السيطرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الزوايا والمساجد الصغيرة، عبر ضوابط مسؤول عنها إمام المسجد ومقيم الشعائر والعاملين كل في عهدته.

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن المنظومة نجحت ككل في إحياء بيوت الله وعودتها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري التزم  بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "عولنا على شوق الشعب المصري لفتح بيوت الله، ومن ثم جاء التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية، ونتمنى أن يستمر ذلك خلال الفترة القادمة"

ولفت إلى أن تحديد نسب الإشغال في المساجد بنسب 25% ساعد في تحقيقه إغلاق دورات المياه، بالإضافة لمنع صلوات الجمعة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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