نصائح شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض تصريحات للنجم السينمائي الشهير شاروخان في لقاء له خلال الترويج لأحد أفلامه.





وتحدث خلال اللقاء عن ابنته سوهانا و رغبتها في دخول عالم الفن، ولفت إلى شخصية جولييت التي أدتها في مسرحية شكسبير الشهيرة "روميو وجولييت" في ساسكس.





وخلال القاء قدّم شاروخان بعض النصائح الغير تقليدية لإبنته سوهانا، فيما يتعلق بأساليب المواعدة الصحيحة. ورغم أنه دائما ما يُظهر فخره وثقته بابنته، لكن في الوقت نفسه، يُصنف خان بأنه أب محافظ جدا.





وقال التقرير إن شاروخان لعب أدوار الرومانسية كثيرة على الشاشة، " لا يمكننا أبدا أن ننسى كيف خلد شخصيات مثل "راهول" و"راج" في أفلام مثل "كوش كوش هوتا هينا" و"ديل توه باغال هين" و"ديلوالي دولهانيا لو جاينغ" وغيرها الكثير.





رغم حرص شاروخان على تقديم شخصية الشاب الطامح وراء مواعدة الفتيات وملاحقتهن بكل الطرق في عدد من أفلامه، تماما مثل شخصية "راهول"، لكنه يحذر سوهانا -خلال اللقاء- من مواعدة أي رجل يُدعى راهول. في الواقع، كان يقصد البعد عن الشاب الذي يملك اخلاق راهول.







