شاهد.. عمرو أديب: خيرت الشاطر كان عايز يعمل ميليشيات في مصر

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:11 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
تساءل الإعلامي عمرو أديب، كم دولة في العالم العربي بها ميليشيات مسلحة، كاشفا أن الإخواني خيرت الشاطر كان يريد أن يكون في مصر جهة أخرى أمنية بخلاف وزارة الداخلية.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "بما إننا في ذكرى 30 يونيو خيرت الشاطر كان عايز يكون في مصر ميليشيات، مضيفا: "كانوا بيدربوا تدريبات هبلة، كان عايز الجيش يحارب الميليشيات.. والشرطة تحارب الميليشيات"، موضحا أنهم كانوا يريدون أن يكون هناك قوة مسلحة بديلة عن الدولة..

وفي سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء نص البرقية كالتالي:
"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".

"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الحكاية الإخوان

أخبار تهمك

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لنقيب الممثلين على أزمة يوسف الشريف بعد تصريح "أرفض ملامسة الفنانات"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تعرف على مهنئين "السيسي" بمناسبة ذكرى 30 يونيو

محافظ الغربية يبعث برقية تهنئة للرئيس "السيسي" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد

محافظ الغربية يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!