شاهد.. عمرو أديب: خيرت الشاطر كان عايز يعمل ميليشيات في مصر

تساءل الإعلامي عمرو أديب، كم دولة في العالم العربي بها ميليشيات مسلحة، كاشفا أن الإخواني خيرت الشاطر كان يريد أن يكون في مصر جهة أخرى أمنية بخلاف وزارة الداخلية.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "بما إننا في ذكرى 30 يونيو خيرت الشاطر كان عايز يكون في مصر ميليشيات، مضيفا: "كانوا بيدربوا تدريبات هبلة، كان عايز الجيش يحارب الميليشيات.. والشرطة تحارب الميليشيات"، موضحا أنهم كانوا يريدون أن يكون هناك قوة مسلحة بديلة عن الدولة..



وفي سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.



وجاء نص البرقية كالتالي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".



"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

