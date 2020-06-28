برلمانية: لولا الإصلاح الاقتصادي كنا سندخل في حروب أهلية (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:45 ص
بسنت فهمي
بسنت فهمي
داليا الحسين
قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في عام 2016 حافظت على الاقتصاد المصري من الانهيار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معلقة: "لولا الإصلاح الاقتصادي كان هيبقى وضعنا في انهيار الاقتصاد وحروب أهلية لأن الجوع كافر".

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، أمس السبت، أن الدولة بذلت مجهودًا شاقًا طوال السنوات الماضية، والجهات الدولية تقدم المساعدات للحكومة المصرية الآن لاعترافها بالمجهود المبذول في مصر، ودعمها أمام التعثر الذي تشهده الآن بسبب ظروف خارجة عن إرادتها بسبب كورونا.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب: "الشباب شايف العالم كله الآن عبر التكنولوجيا واللي جوه أفريقيا عايز يعيش زي إنجلترا وباريس"، مختتمة: "الاقتصاد مش كلام وأرقام ونوايا ولكن نتائج على أرض الواقع".

وضع وباء كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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