موعد مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد الأحد 28/6/2020 والقنوات الناقلة









يحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب "RCDE" بضاحية كورنيلا، لمواجهة إسبانيول، في إطار مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني، والمقررة مساء اليوم الأحد 28 يونيو.

وسيحاول ريال مدريد تحقيق الفوز بنقاط المباراة، واستغلال تعثر برشلونة مساء أمس السبت، بالتعادل أمام نادي سيلتا فيجو، بنتيجة 2/2 وانتزاع الصدارة من البلوجرانا بفارق النقاط.





بينما يأمل إسبانيول متذيل الترتيب في الفوز، ومحاولة التحرك من مؤخرة الجدول، والتمسك بأمل البقاء ضمن أندية الليجا، خلال الموسم المقبل.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بواقع 20 فوز و8 تعادلات و3 هزائم، سجل 59 هدفاً وسكنت شباكه 21 هدفاً.

على النقيض، يقبع إسبانيول في المركز الأخير برصيد 24 نقطة من 31 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 17 مباراة، سجل 26 هدفاً وسكنت شباكه 24 هدفاً.

وسوف تقام المباراة مساء الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناتي بي إن سبورتس HD1 وبي إن سبورتس HD3 ويعلق عليها علي محمد علي.



