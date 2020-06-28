شاهد.. باحث: تنظيم الإخوان يحاول تشكيل نفسه من جديد بمساعدة "أردوغان"

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو أحبطت مخطط الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية لعقود طويلة، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية لا تدخل دولة إلا وقسموها.





وأضاف "فرغلي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن: كان يراد لهم دخول حكم المنطقة لاحتواء التيارات الإسلامية وتحطم الحلم على باب 30 يونيو"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان ما زال يراودها حكم مصر لاسيما أن التنظيم الدولي يعيد تشكيل نفسه من جديد وترتيب أوراقه في الخارج بمساعدة الرئيس التركي رجب أردوغان.





وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية: "الإخوان يطبقون الآن سياسة يا احكمها يا اخربها مع قلب الحقائق"، لافتا إلى أن الجماعة وقيادتها لا يؤمنون بحدود للوطن، ووحدوا كافة التيارات الإسلامية المتطرفة المنغلقة على نفسها، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة والنهضة أفرغ منه أكثر من 19 فصيلا في أعقاب فض رابعة والنهضة.



وفي وقت سابق، كشف موقع إخباري سويدي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخل شخصيا في دعم التغطية الإعلامية لاحتجاجات تنظيم الإخوان الإرهابي بمصر في عام 2013.



ووفق موقع "نورديك مونيتور" فإن تسجيلات هاتفية سرية في إطار تحقيق جنائي بشأن شبكة للجريمة المنظمة في تركيا عام 2013، أظهرت أن أردوغان حاول السيطرة على القصة المعروضة حول مظاهرات الإخوان.



وأضاف أن أردوغان عندما رئيسًا لوزراء تركيا تدخل شخصيًا في تغطية إحدى الشبكات التلفزيونية الخاصة للأحداث في مصر في يوليو عام 2013، حيث أمر مدير الشبكة بعرض برامج مواتية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.



وأظهرت الوثائق أن أردوغان تدخل لدعم مرسي في ظل افتقاره لدعم المعارضة التي اتهمته بالسطو على انتخابات عام 2012، وتقويض مؤسسات الدولة، والسعي وراء تعزيز قبضته وجماعة الإخوان على البلاد.

