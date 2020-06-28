رغم نقصه عالميا.. بشرى سارة للمصريين بشأن "ريمديسفير"

كشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما، أن عقار "ريمديسفير" أصبح جاهزًا وبوفرة للمستشفيات، لافتَا إلى أن الشركة استطاعت تغطية احتياجات كثير من المستشفيات اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي.



وتابع "أرمانيوس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن الشركة انتجت كميات كافية من العقار الذي يساعد على إنقاذ الحالات الحرجة، مشيرًا أن هذا العقار كان الأكثر طلبًا على مستوى العالم، حيث يبحث الجميع عنه.



وأشار إلى أن هذا العقار الآن موجود في مصر، رغم نقصه في العالم وهي رسالة مهمة لطمأنة المريض، مشددًا أن العقار لن يباع في أي صيدليات، لكن فقط في المستشفيات، ومتوافر للمرضى في حال قررت لجنة الإشراف الطبي حاجة المريض له، كاشفًا أن هذا هو العقار الوحيد منذ جائحة كورونا الذي حصل على إجازة من منظمة FDA الأمريكية للحالات الحرجة.



ولفت إلى أن "ميكانيزم" الدواء يمنع تكاثر الفيروس وبالتالي يقضي على المرض ويمنع المضاعفات حيث أن الفيروس يستخدم خلية الإنسان كبؤرة للتكاثر، كاشفًا أن العقار فقط للحالات الحرجة.



وضع وباء كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

