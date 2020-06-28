أول تعليق لنقيب الممثلين على أزمة يوسف الشريف بعد تصريح "أرفض ملامسة الفنانات"

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر

صرح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، بأنه لم يطلع على تفاصيل الأزمة المثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه ملامسة الفنانات".

وأضاف أشرف زكي، في تصريحات إعلامية قائلًا: "أرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراها".

وطالب من جانبه، بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ"الوهمية".

وأكد أن  رأي يوسف الشريف خاص ويمثله هو فقط وليس قاعدة تنسحب على باقي الفنانين، مجددًا تأكيده: "كل واحد له رأيه ويحترم".

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