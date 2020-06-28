جورديولا يؤكد إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة









أكد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة التي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وقال بيب جوارديولا فى تصريحات صحفية:"‏بالطبع سنقوم بالممر الشرفي دائماً نستقبل ليفربول عندما يأتون إلى منزلنا بطريقة مذهلة. لا يمكنهم أن يشتكوا سنقوم بالممر الشرفي لأنهم يستحقون ذلك. نبارك لليفربول الفوز بالبطولة وسنمضي للأمام، أعلم أننا نستطيع فعل ذلك".





وأضاف مدرب المان سيتي:"‏ أنا متحمس لهذا الجزء من الموسم والجزء الذي يليه، أنا سعيد للغاية لكوني في هذا النادي، سأحاول بذل قصارى جهدي ولن أفكر في المستقبل كثيراً انا مستمر مع نادي مانسشتر سيتي".



