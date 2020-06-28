حليمة بولند تكشف علاقتها بمعمر القذافي

كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن تفاصيل علاقتها الشخصية بالرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.

وأجرت بولند حوارا تليفزيونيا مع قناة "بركة"، أوضحت من خلاله أن العقيد معمر القذافي كان طيبا وحنونا معها، لافتة إلى إنه "بعيدا عن السياسة، وعن أفكار تخريبية لملك من ملوك أفريقيا، وبعيدا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبا وحنونا.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن القذافي "كان رائعا معي بكل معاني الكلمة، وكان طيبا وحنونا وكريما، وكان يناقشني حتى في فوازيري"، كما أشارت بولند إلى أن حارستي القذافي الشخصيتين كانتا تخبرانها بأنه كان يتابع فوازيرها في رمضان، وهو ما جعله يكرمها كأفضل إعلامية عربية.





ويذكر أن فوازير حليمة، هو برنامج متسابقات قدمته حليمة بولند على قناة "إم بي سي 1"، في شهر رمضان 2008، والجزء الثاني لها في رمضان 2009.