وزير الري الأسبق يكشف الأزمة الكبرى في مفاوضات سد النهضة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:34 ص
الدكتور نصر علام
الدكتور نصر علام
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، تعليقا على بيان الاتحاد الأفريقي حول مسار مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "الاتحاد الأفريقي تجاهل فكرة الملء في بيانه وركز فقط على أن القضية باتت في حوزته فقط، عازيًا ذلك لاحتمالين، إما أن البيان تحدث بشكل عام وترك كل دولة تعلن بمفردها مراعاة لظروف الداخل الإثيوبي وهو الأقرب، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون الاتحاد الأفريقي يجامل إثيوبيا وهذه ستكون مشكلة لو كانت هذه النية".

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت: "إننا يجب علينا الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبرى من قبل إثيوبيا أنها لا ترغب أن تكون القواعد الفنية المتفق عليها إلزامية، وترغب فقط أن تكون قواعد استرشادية، وبالتالي مهما اتفقنا يكون بوسعها التملص من ذلك في أي وقت.

ولفت إلى أن العوائق الأخرى تتعلق بالشق القانوني حول أليات الرقابة في التنفيذ الخاص بالاتفاق بين الدول الثلاث، حيث يكون الاتفاق شافي ووافي حول الأيام المراقبة، مشيرًا أن المشكلة الثالثة التي تواجهنا في مسار الأزمة هي مشكلة فض المنازعات، حيث تصر كلا من القاهرة والخرطوم على تضمين ألية لفض المنازعات تتيح اللجوء للتحكيم، بينما تتمسك إثيوبيا بفكرة إعلان المبادئ وهي أن يكون هناك فقط وسيط، أو على مستوى الرؤساء وبالتالي ضمان التملص والمراوغة.

وحول المسار في حال عدم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين وهي المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي، قال: "لا أستبعد أن تتهرب إثيوبيا من الاتفاق بعد الأسبوعين، إذا فشلنا في المفاوضات، ولا أتوقع انتهائها في تلك الفترة، وأتوقع أن يلجأ الاتحاد الأفريقي لمد الفترة، وعلينا قبل اللجوء كاملًا لمجلس الأمن أن نستنفذ كافة المساعي الأفريقية وفقًا لميثاق الاتحاد في تسوية النزاعات قبل اللجوء لمجلس الأمن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الري مفاوضات سد النهضة سد النهضة الفجر الأفريقى

أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لنقيب الممثلين على أزمة يوسف الشريف بعد تصريح "أرفض ملامسة الفنانات"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يوم

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: اللجوء إلى مجلس الأمن الحل الأمثل لأزمة سد النهضة

اللواء محمد إبراهيم: مصر أحدثت اختراقا حقيقيا في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة.. وزير الري الأسبق: أثيوبيا تعتبر النيل الأزرق "ترعة" (فيديو)

وزير الري الأسبق: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة "غامض"

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالتلاعب بمفاوضات سد النهضة

هاني رسلان: مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة في أزمة سد النهضة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!