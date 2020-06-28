هاني سعيد: مسحة دونجا سلبية ويشارك في التدريبات اليوم









قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تماما وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية تماما.





أضاف المدير الرياضي بأنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.



