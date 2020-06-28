خبير مائي: لجنة فنية لصياغة النقاط العالقة بملف سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التوافق على عدم ملء سد النهضة قبل الاتفاق مع مصر والسودان خطوة جيدة للغاية، موضحَا أن الجانب الإثيوبي خلال الفترة الماضية كان متعنتا، وتصريحاته استفزازية؛ حيث كان يدعو للملء أول يوليو دون الرجوع إلى مصر والسودان؛ وهو ما أدى إلى توجه مصر إلى مجلس الأمن.



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت أنه وفقا للاتفاق ستعمل لجنة فنية متخصصة لصياغة النقاط العالقة التي كان عليها خلاف بين الدول الثلاثة، منوهًا إلى اللجنة مكونة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا.



وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكوين لجنة - شكلت بالفعل - تضم فنيين وحقوقيين من دول التفاوض الثلاث؛ لإبرام اتفاق ملزم للجميع.



وأضاف أن اللجنة المشكلة ستضم الأطراف الدولية التي تم إشراكها في المفاوضات في السابق كشركاء دوليين، إضافة إلى مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي.



وأوضح أن مهمة اللجنة المشكلة، هي جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة خلال الأسبوعيين المقبلين، بحيث يتم الانتهاء من الموضوعات العالقة، المتبقية من المفاوضات السابقة، مشيرًا إلى أن "أهم شيء أن يكون هناك توافق بين الأطراف على أن يتم الوصول لاتفاق قانوني ملزم للجميع".



وشارك أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.

