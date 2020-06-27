خسائر قوية في ثروة مارك زوكربيرغ

تعرضت اسهم فيسبوك لخسائر قوية خلال نهاية تعاملات البورصة الأمريكية، بعد قرار لرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ خاص بتغير سياسة الأعلانتا على الفيس بوك لمنع خطاب الكراهي.

وكشف " زوكربيرغ " أن السياسة الجديدة ستحظر الإعلانات التي تدعي أن أشخاصًا من عرق، أو قومية، أو جنسية، أو طبقة، أو جنس، أو ميول جنسية، أو أصل هجرة يمثلون تهديدًا للسلامة البدنية أو الصحة لأي شخص آخر

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ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن ما يقرب من 100 علامة تجارية أنها ستسحب إعلاناتها من فيسبوك لشهريوليو المقبل أو لمدة أطول كجزء من حركة تسمى #StopHateForProfit.

وتراجعت أسعار أسهم شركة فيسبوك الأمريكية بأكثر من 8.3% فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع بأكبر هبوط منذ 3 شهور.

وذكرت وكالة بلومبرج أن انخفاض أسعار أسهم فيسبوك أدى إلى هبوط القيمة السوقية للشركة بحوالى 56 مليار دولار؛ لتؤدي تلك الخسائر إلى هبوط الملياردير مارك زوكيربيرج المركز الثالث إلى المركز الرابع بعد جيف بيزوس رئيس أمازون و بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت و بيرنار أرنو رئيس لوى فيتون وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات على مستوى العالم.