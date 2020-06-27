دورتموند يعلن رحيل حكيمي.. واللاعب يقترب من إنتر ميلان

السبت 27/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رحيل لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صفوف الفريق، والمعار في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية أن حكيمي (21 عاما) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنتر الإيطالي.

وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد.

وقال تسورك إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا الاحتفاظ به".

وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة النجم المغربي من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو خلال فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري الألماني.

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

منذ 42 دقيقة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فاران وراموس قبل مواجهة إسبانيول المرتقبة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!