دورتموند يعلن رحيل حكيمي.. واللاعب يقترب من إنتر ميلان





أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رحيل لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صفوف الفريق، والمعار في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني.





وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية أن حكيمي (21 عاما) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنتر الإيطالي.





وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد.





وقال تسورك إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا الاحتفاظ به".





وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة النجم المغربي من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو خلال فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري الألماني.



