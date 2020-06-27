الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - لاتسيو 2 × 1 فيورنتينا - الدوري الإيطالي السبت 27/يونيو/2020 - 11:51 م محمد مرعي Advertisements حقق لاتسيو فوزًا صعبًا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. أخبار تهمك زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فاران وراموس قبل مواجهة إسبانيول المرتقبة منذ ساعة و 7 دقيقة عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة منذ حوالي 11 ساعة الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل منذ 43 دقيقة عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة منذ ساعتين و 39 دقيقة أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري منذ حوالي 10 ساعات مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك منذ يوم عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو) منذ ساعتين و 16 دقيقة فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك منذ حوالي 4 ساعات إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة منذ حوالي 8 ساعات بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا منذ حوالي 15 ساعة تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية منذ ساعتين و 8 دقيقة