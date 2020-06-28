لميس الحديدي: مصر استطاعت إيقاف ملء سد النهضة بشكل أحادي

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:03 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على تضارب بيانات إثيوبيا ومراوغتها المستمرة في ملف سد النهضة إن "بيانات إثيوبيا المتضاربة التي نشرت في الساعات الأخيرة تعكس حقيقة نوايا أديس أبابا".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن "تصريحات وزراء حكومة إثيوبيا منفصلة عن بعضها البعض، وكأنه لم يكن هناك اجتماعات حقيقية بالأمس، ولكن في النهاية حكومتا مصر والسودان أصدرتا بيانين متطابقين بالأمس حول مسار مفاوضات سد النهضة، وتعد مكسبًا دبلوماسيًا حقيقيًا للإدارة المصرية، حتى لو حاولت أطراف إثيوبية إنكار ذلك، حيث استطعنا إيقاف الملء ولو مؤقتًا بشكل أحادي، وهو مكسب مرحلي يتطلب جهدًا أكبر الفترة القادمة".

وأشارت إلى أن خطابات إثيوبيا وتضارب تصريحات وزراءها، ليس موجها لنا بقدر ما هو موجه للداخل الإثيوبي، للحفاظ على شعبية حكومة أديس أبابا وعلينا في مصر أن نكون حذرين في ذات الوقت، معقبًة: "المكسب الثاني الذي حققته مصر هو تدويل القضية التي لم تعد خاصة بالدول الثلاث فقط، بل تطور الأمر وتصاعد ليدخل مجلس الأمن طرفًا والاتحاد الأفريقي"

ولفتت إلى أنه حتى لو تدخل الاتحاد الأفريقي في المفاوضات، فهذا لا يعني تنازل مصر عن اللجوء إلى مجلس الأمن، وبيان الخارجية المصرية أكد على ذلك، باعتبار مجلس الأمن جهة الاختصاص، مشيرة إلى أديس أبابا تصر على جعل الأمر أفريقي - أفريقي بعيدًا عن التدويل.

أبرز تصريحات وزير الري
كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري الموارد المائية، قد أدلى بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.

ونستعرض معكم" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:

مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.

تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.

مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.

إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء.

الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.

كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.

ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.

أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.

توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.

مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.

سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.

علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.

مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.

الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.

تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.

الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف.

لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.

معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.

على المدى القريب أو البعيد يجب أن يكون هناك تقارب وود وحسن جوار وتنمية.​

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