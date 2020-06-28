لميس الحديدي: مصر استطاعت إيقاف ملء سد النهضة بشكل أحادي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على تضارب بيانات إثيوبيا ومراوغتها المستمرة في ملف سد النهضة إن "بيانات إثيوبيا المتضاربة التي نشرت في الساعات الأخيرة تعكس حقيقة نوايا أديس أبابا".





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، أن "تصريحات وزراء حكومة إثيوبيا منفصلة عن بعضها البعض، وكأنه لم يكن هناك اجتماعات حقيقية بالأمس، ولكن في النهاية حكومتا مصر والسودان أصدرتا بيانين متطابقين بالأمس حول مسار مفاوضات سد النهضة، وتعد مكسبًا دبلوماسيًا حقيقيًا للإدارة المصرية، حتى لو حاولت أطراف إثيوبية إنكار ذلك، حيث استطعنا إيقاف الملء ولو مؤقتًا بشكل أحادي، وهو مكسب مرحلي يتطلب جهدًا أكبر الفترة القادمة".





وأشارت إلى أن خطابات إثيوبيا وتضارب تصريحات وزراءها، ليس موجها لنا بقدر ما هو موجه للداخل الإثيوبي، للحفاظ على شعبية حكومة أديس أبابا وعلينا في مصر أن نكون حذرين في ذات الوقت، معقبًة: "المكسب الثاني الذي حققته مصر هو تدويل القضية التي لم تعد خاصة بالدول الثلاث فقط، بل تطور الأمر وتصاعد ليدخل مجلس الأمن طرفًا والاتحاد الأفريقي"



ولفتت إلى أنه حتى لو تدخل الاتحاد الأفريقي في المفاوضات، فهذا لا يعني تنازل مصر عن اللجوء إلى مجلس الأمن، وبيان الخارجية المصرية أكد على ذلك، باعتبار مجلس الأمن جهة الاختصاص، مشيرة إلى أديس أبابا تصر على جعل الأمر أفريقي - أفريقي بعيدًا عن التدويل.



