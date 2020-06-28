عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
قال الفنان يوسف الشريف أثناء استضافته في حلقة خاصة كن برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.

وآثار يوسف الشريف الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.

وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".

ولكن رغم كل هذه الإنتقادات إلا أن بداية يوسف الشريف بعالم الفن تحفل بعدد من الأعمال التي توجد بها مشاهد ساخنة أولها فيلم "7ورقات كوتشينة" وقام يوسف الشريف في هذا العمل بتجسيد دور الشخص الثري "أحمد" الذي يقع بغرام "نور" وهي روبي وقاما ببعض المشاهد المثيرة.

وأيضا فيلم "قتح عينيك" والذي ربطته فيه علاقة عاطفية مع ياسمين وهي نيللي كريم وحدث بينهما تلامس في عدد من المشاهد.
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة
عقب تصريحاته.. أبرز مشاهد يوسف الشريف الساخنة

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