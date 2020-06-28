استشاري أمراض أطفال يطالب السيدات بوقف الحمل أثناء كورونا

قال الدكتور محمد على يوسف، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه حتى الآن لا يوجد دراسات تؤكد كيفية انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين، لافتًا إلى أن الجائحة حديثة والفيروس مازال في بدايته والدراسات عليه قليلة، ولكن من الضروري أن تؤجل النساء الحمل إلى حين الانتهاء من الجائحة.



وأضاف "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات الطبية المعتمدة في كورونا الآن تسبب في تشويه الأجنة، وعليه يجب أن نوقف عملية الحمل الآن، مشددًا على أنه لا يقول بإجهاض الحوامل، مضيفا:" أدوية كورونا تؤثر على الجنين فضلًا عن أن متابعة السيدة الحامل مع الطبيب وخروجها من منزلها مرات عدة يجعل فرصة تعرضها للإصابة كبيرة ويشكل خطورة شديدة عليها".



وأشار، إلى أن هناك دراسة أجريت على 9 نساء حوامل في الصين أصبن بفيروس كورونا وهن في الثلث الأخير من حملهن، وعقب وضعهن وفحص أبنائهن تبين أن المواليد بصحة جيدة باستثناء مولود واحد أصيب بكورونا، لافتًا إلى عدم وجود طريقة تربط بين إصابة الأجنة بكورونا بسبب حمل الأم للفيروس، ولكن علينا اجتناب المخاطر وإيقاف الحمل خلال تلك الفترة.



وضع وباء كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

