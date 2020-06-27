الأهلي يستقر على عودة أول المعارين

السبت 27/يونيو/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للنادى الأهلي على حسم صفقات الفريق وموقف المعارين وملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إنه مستمر في صفوف الفريق العسكري حتى نهاية الموسم.

وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "الأهلي تواصل معي وأكدوا لي عودتي في الموسم الجديد".

وتابع نجم الأهلي الشاب: "رغبتي الأولى والأخيرة في العودة لصفوف الأهلي ولكن اذا وافق على رحيلي من أجل منحي فرصة المشاركة سأخرج ولكن على سبيل الإعارة".

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