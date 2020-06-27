مدرب كرة اليد بالأهلي: لابد من عودة الدوري





أكد محمد عبد الوارث، مدرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن النادي متمسك بعودة الدوري المصري لكرة اليد من جديد.





وقال عبدالوارث في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن القلعة الحمراء متمسكة بعودة المسابقة من جديد تأييدا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، حتى لو الزمالك سيحصد اللقب.





وتابع: "الدوري ما زال في الملعب والفارق بيننا مش كبير، وقادرون على حصد اللقب، ولا نؤيد عودة الدوري للفوز به فقط ولكن نؤيد عودة النشاط"





وأكد: "مستعدون في أي وقت للعودة إلى الدوري ونضع خطة جيدة للعودة"



