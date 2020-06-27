مستشار بالنمسا: لن نتسامح مطلقا مع أعمال العنف التي ارتكبها الأتراك في فيينا

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قال المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن النمسا لن تتسامح مطلقا مع أعمال العنف التي قام بها الأتراك والأكراد في فيينا خلال الأربع أيام الماضية.



وأوضح سباستيان كورتس، أن على مدار أربعة أيام متتالية قام متظاهرين أتراك بالأشتباك مع أكراد في شوارع فيينا، مما تطلب الدفع بأعداد ضخمة من الشرطة، للسيطرة على أعمال الشغب والتخريب كما حدثت إصابات بين الناس





وتابع أنه قرر اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الأحداث وفرض هيبة الدولة وعدم اتباع سياسة التسامح مع هذه الأفعال، من جانب آخر نظم نشطاء من الأكراد اليوم السبت، في فيينا مظاهرة سلمية ودون حوادث.



وقالت مصادر في الشرطة إن كل شيء هادئ في مظاهرة اليوم على عكس الأيام السابقة، وقد شارك حوالي 450 شخصًا في مسيرة انتهت أمام السفارة التركية في فيينا للتنديد بسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الفاشية.



وكانت اشتباكات قد حدثت بين الأتراك والأكراد في أحد الأحياء التي يغلب على سكانه الجالية التركية واستخدم الأتراك علامة "الذئب" الإرهابية المحظورة، كما اعتدوا على اثنين من رجال الشرطة.